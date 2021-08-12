Минкульт создал сайт обо всех мероприятиях ко Дню независимости

Министерство культуры и информационной политики создало сайт с информацией обо всех мероприятиях, которые будут проведены в честь 30-летия независимости Украины. Их планируется провести более 300.

Проект ukraine30.mkip.gov.ua охватывает все области Украины, каждую из которых на заглавной странице-карте представляет уникальный цветок-символ.

Выбрав соответствующую область, пользователь увидит список всех мероприятий в ней с указанием даты и времени проведения. Киев при этом относится к разделу о Киевской области.

На сайте также предусмотрен раздел для Крыма, однако указано, что в этом регионе событий не будет, "но они могут появиться со временем".

При выборе конкретного мероприятия отображается его описание и место проведения на Google-карте. Также на странице каждого события отображается обратный отсчет оставшегося до него времени.

Кроме того, на сайте можно выбирать мероприятия по конкретной дате проведения как по всей Украине, так и в отдельном регионе.

Напомним, что ранее в Офисе президента рассказали, что в рамках празднования 30-летия независимости в Украине пройдет более 150 праздничных мероприятий по всей стране. В частности, 24 августа на Крещатике в Киеве состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.

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