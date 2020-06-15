Политика и экономика 50 минут назад

Минздрав собирается пересмотреть тарифы на медицинские услуги

Сейчас в разработке в ведомстве находятся документы по комплексному реформированию системы здравоохранения Украины, которые будут действовать с 2021 года

Максим Степанов. Фото: Событие Максим Степанов. Фото: Событие
Максим Степанов. Фото: Событие

Министерство здравоохранения Украины разработало нормативную базу по пересмотру тарифов на медицинские услуги, поддержки и недопущения закрытия медицинских учреждений и увольнения медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге.

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По словам министра, сейчас эти документы находятся на согласовании и уже с 1 июля медицинские учреждения могут получить финансовый ресурс не ниже, чем в 2019 году.

"То, что касается пересмотра тарифов, поддержки и недопущения закрытия медицинских учреждений и освобождения медиков, то уже сейчас на согласовании находятся соответствующие нормативные документы. Чтобы у нас не было финансирования меньше, чем в предыдущем году. Эти изменения должны вступить в действие с 1 июля", — подчеркнул Степанов.

Он отметил, что такие меры Минздрав будет осуществлять до конца этого года и уже сейчас в разработке в ведомстве находятся документы по комплексному реформированию системы здравоохранения Украины, которые будут действовать с 2021 года.

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"Это очень комплексный процесс. Нам необходимо не просто сохранить нашу медицину. Нам нужно сделать ее качественной, доступной, и чтобы больше не было вот таких вопросов: когда врач получает зарплату, на которую не то, что просто прожить невозможно, а даже невозможно находиться на минимальном уровне существования (на уровне 3 тысяч грн в месяц — Delo.ua)", — резюмировал Максим Степанов.

Ранее Максим Степанов отмечал, что Минздрав создаст новые тарифы на медицинские услуги в Украине. Он заверил, что сделает все, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых категорий медработников и физлиц-предпринимателей (ФЛП).

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