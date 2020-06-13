Moody's повысило еврооблигационный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1.

Как сообщает "Минфин" со ссылкой на Moody's, основной движущей силой повысить рейтинги до B3 является смягчение проблем краткосрочного финансирования Украины и гарантий, предоставленных недавним улучшением ее внешней уязвимости в результате объявленной новой программы финансирования с Международным валютным фондом.

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Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

Одновременно Moody's подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг Ca по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина разместила в декабре 2013 года, единственным подписчиком которых было российское правительство.

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Издание отмечает, что история с этими облигациями сейчас на стадии обжалования из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, 16 января Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

В ноябре рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

В конце декабря Совет по финансовой стабильности провел последнее в этом году заседание, в ходе которого констатировал умеренные системные риски в финансовом секторе Украины.