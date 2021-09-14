На 2022 год БЭБ выделили 600 млн гривен: на что пойдут деньги

На работу главного в стране органа по борьбе с экономической преступностью Министерство финансов выделило на 2022 год порядка 600 млн гривен.

Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал глава БЭБ Вадим Мельник.

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"На 2022 год нам выделено Министерством финансов порядка 600 млн гривен. Достаточно этих средств или нет? Сейчас сложно сказать. Мы подали предложения, в которых отметили закупку зданий, компьютерной техники, автомобилей, разных способов связи. Мы это подали как предложение, и если нам это будет выделено без закупок из бюджета, то, возможно, определённых средств нам на определённый период хватит. Но я сейчас не могу ответить на этот вопрос, достаточно ли этих средств или нет", — сообщил он.

Тем не менее, Вадим Мельник рассчитывает на то, что если выделенных средств на организацию работы подведомственного ему органа не будет хватать, Кабмин сможет выделить дополнительные суммы.

"Есть понимание с Кабинетом министров, с Минфином и профильным комитетом Верховной Рады. Все понимают, для чего этот орган создается. И при объективном недостатке средств нам эти средства наверняка будут выделяться", — сказал глава БЭБ.

Сколько денег само БЭБ сможет принести в госбюджет, Вадим Мельник прогнозировать пока не берется. "Что касается показателей работы по поступлениям в бюджет, я этого сейчас не скажу — запустим работу и начнем работать на результат", — говорит он.

Отметим, что всего в БЭБ должно работать 4000 человек. На первых этапах хотят принять на работу 1000-1500 человек. При озвученных зарплатах в 40-50 тысяч гривен, выделенных Минфином 600 млн гривен может хватить только на зарплату первой партии сотрудников.

25 сентября 2021 года БЭБ должно заехать в здание, которое сейчас занимает Налоговая милиция.