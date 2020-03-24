Политика и экономика 40 минут назад

На аукционе будут привлекать доллары и евро: Как отреагирует гривня

От размещения ОВГЗ, номинированных в гривне, Министерство финансов отказалось

На аукционе будут привлекать доллары и евро: Как отреагирует гривня На аукционе будут привлекать доллары и евро: Как отреагирует гривня
Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

24 марта на курс гривни особое влияние будут иметь аукцион по продаже ОВГЗ, проводимый Министерством финансов, и ситуация на межбанковском валютном рынке.

Следует сказать, что с размещением на аукционе гривневых облигаций на: 91 день, 196 дней, 266, 483 и 651 день, которое было заявлено накануне, Минфин передумал рисковать. Очевидно, на такое решение повлияли проведенные вчера консультации с первичными дилерами.

Вместо гривневых ОВГЗ Министерство финансов предложило рынку сегодня 13-месячные ОВГЗ, номинированные в евро. Срок их обращения — 414  дней. Также покупателям ОВГЗ будут доступны ранее анонсированные украинские ценные бумаги в долларах со сроком обращения 85 дней.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, 10 марта Минфин отменил аукцион с ОВГЗ из-за нестабильной ситуации на рынке, а на последнем аукционе, который проходил 17 марта им были предложены лишь долларовые ОВГЗ, по результатам которого Министерство финансов привлекло в бюджет 71,6 миллиона долларов.

Что касается межбанковского валютного рынка, то здесь в НБУ отмечают ослабление интенсивности колебаний и называют рынок более сбалансированным.

"23 марта Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Однако, интервенции по продаже валюты составляли лишь 50 млн долларов, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по 100-300 млн долларов ежедневно. Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни на прошлой неделе граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", — говорят в Нацбанке.

Отметим, с начала марта 2020 года регулятор продал на межбанковских валютных торгах 2 млрд 150 млн долларов.

Сегодня НБУ находится в ожидании положительных новостей — обуздания коронавируса в мире и заключение новой программы с МВФ.

Читайте также:
Курс валют: гривня мечется между ростом и падением

Во вторник, 24 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 37 копеек — с 27,7386 грн/доллар (по состоянию на понедельник) до 28,1126 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, вырос в цене по отношению к гривне на 61 копейку — с 29,6359 грн/евро до 30,2463 грн/евро.

Официальный курс валют на 24 марта:

✅ 1 доллар США — 28,1126 грн;

✅ 1 евро — 30,2463 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,5726 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,598 грн.

24 марта межбанк открылся в диапазоне 27,80/27,87 за доллар. В понедельник, 23 марта, он закрылся в диапазоне 27,58/27,65 грн/доллар. Таким образом, доллар и в покупке, и в продаже подорожал на 22 копейки.

Евро на межбанке подорожал в покупке и в продаже на 33 копейки. 23 марта торги по евро закрылись в диапазоне 29,77/29,84 грн за евро. 24 марта стартовали на уровне — 30,10/30,17грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 27,55 — 28,15  грн/доллар, по евро —  29,781-30,570 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,10 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 27,80/28,00 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 24 марта на наличном рынке составил 29,70/30,05 грн/евро. 23 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,50 грн/евро, продавали — 29,85 грн/евро. Таким образом, евро в покупке и в продаже подорожал на 20 копеек.

На фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса, динамика гривни повторяет поведение всех остальных валют развивающихся стран и подавляющего большинства валют развитых стран к доллару. Гривня снижается, несмотря на интервенции НБУ по продаже валюты, которые за прошлую неделю превысили 1 млрд доларов на чистой основе. На прошлой неделе доллар рос все дни, за исключением пятницы. В пятницу, благодаря интервенциям Нацбанка доллар снизился, и "отбил" все потери четверга. Однако в понедельник доллар возобновил свой рост в первой половине дня", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшие дни доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,5 грн/доллар.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Проектом о банковских комиссиях Нацбанк возвращает ручное регулирование в сфере — эксперт
Проектом о банковских комиссиях Нацбанк возвращает ручное регулирование в сфере — эксперт
НБУ обязал банки обеспечить бесперебойную работу центральных офисов и контакт-центров
НБУ обязал банки обеспечить бесперебойную работу центральных офисов и контакт-центров
НБУ просит разрешить небанковским финучреждениям кредитовать население
НБУ просит разрешить небанковским финучреждениям кредитовать население
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Министр здравоохранения Емец подал в отставку — нардепы

  2. Миллиардеры придумали, куда можно сбежать от коронавируса

  3. Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине

  4. Врачи говорят, что экспресс-тесты на коронавирус делать бессмысленно — журналистка

  5. Украинцы на карантине бросились скупать новые машины

Загрузка...