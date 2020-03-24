На аукционе будут привлекать доллары и евро: Как отреагирует гривня

24 марта на курс гривни особое влияние будут иметь аукцион по продаже ОВГЗ, проводимый Министерством финансов, и ситуация на межбанковском валютном рынке.

Следует сказать, что с размещением на аукционе гривневых облигаций на: 91 день, 196 дней, 266, 483 и 651 день, которое было заявлено накануне, Минфин передумал рисковать. Очевидно, на такое решение повлияли проведенные вчера консультации с первичными дилерами.

Вместо гривневых ОВГЗ Министерство финансов предложило рынку сегодня 13-месячные ОВГЗ, номинированные в евро. Срок их обращения — 414 дней. Также покупателям ОВГЗ будут доступны ранее анонсированные украинские ценные бумаги в долларах со сроком обращения 85 дней.

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Отметим, 10 марта Минфин отменил аукцион с ОВГЗ из-за нестабильной ситуации на рынке, а на последнем аукционе, который проходил 17 марта им были предложены лишь долларовые ОВГЗ, по результатам которого Министерство финансов привлекло в бюджет 71,6 миллиона долларов.

Что касается межбанковского валютного рынка, то здесь в НБУ отмечают ослабление интенсивности колебаний и называют рынок более сбалансированным.

"23 марта Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Однако, интервенции по продаже валюты составляли лишь 50 млн долларов, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по 100-300 млн долларов ежедневно. Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни на прошлой неделе граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", — говорят в Нацбанке.

Отметим, с начала марта 2020 года регулятор продал на межбанковских валютных торгах 2 млрд 150 млн долларов.

Сегодня НБУ находится в ожидании положительных новостей — обуздания коронавируса в мире и заключение новой программы с МВФ.

Во вторник, 24 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 37 копеек — с 27,7386 грн/доллар (по состоянию на понедельник) до 28,1126 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, вырос в цене по отношению к гривне на 61 копейку — с 29,6359 грн/евро до 30,2463 грн/евро.

Официальный курс валют на 24 марта:

✅ 1 доллар США — 28,1126 грн;

✅ 1 евро — 30,2463 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,5726 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,598 грн.

24 марта межбанк открылся в диапазоне 27,80/27,87 за доллар. В понедельник, 23 марта, он закрылся в диапазоне 27,58/27,65 грн/доллар. Таким образом, доллар и в покупке, и в продаже подорожал на 22 копейки.

Евро на межбанке подорожал в покупке и в продаже на 33 копейки. 23 марта торги по евро закрылись в диапазоне 29,77/29,84 грн за евро. 24 марта стартовали на уровне — 30,10/30,17грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 27,55 — 28,15 грн/доллар, по евро — 29,781-30,570 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,10 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 27,80/28,00 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 24 марта на наличном рынке составил 29,70/30,05 грн/евро. 23 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,50 грн/евро, продавали — 29,85 грн/евро. Таким образом, евро в покупке и в продаже подорожал на 20 копеек.

На фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса, динамика гривни повторяет поведение всех остальных валют развивающихся стран и подавляющего большинства валют развитых стран к доллару. Гривня снижается, несмотря на интервенции НБУ по продаже валюты, которые за прошлую неделю превысили 1 млрд доларов на чистой основе. На прошлой неделе доллар рос все дни, за исключением пятницы. В пятницу, благодаря интервенциям Нацбанка доллар снизился, и "отбил" все потери четверга. Однако в понедельник доллар возобновил свой рост в первой половине дня", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшие дни доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,5 грн/доллар.