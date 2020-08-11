На сайте НКЦБФР начали вести список потенциально фиктивных финпроектов

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начато публикации списка сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

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Указано, что целью этих потенциально фиктивных финпроектов может быть завладение деньгами граждан Украины путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и осуществление деятельности без соответствующих разрешительных документов.

В частности, список размещен в разделе "Деятельность" / "Защита инвесторов" / "Предупреждение инвесторам" по ссылке.

"Комиссией тщательно изучаются открытые источники информации по популяризации различных финансовых проектов, которые, в частности, проверяются специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности (перечень по ссылке). В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перечень таких компаний будет постоянно дополняться.

По данным НКЦБФР, сотни миллионов гривень украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существование "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствие полноценных финансовых инструментов.

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Комиссия призывает потенциальных инвесторов внимательнее относиться к анализу рекламных обещаний подобных проектов и реально оценивать все соответствующие риски вложения в них собственных денег.

"Подчеркиваем, что в случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные деньги вернуть практически невозможно. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои деньги", — резюмировали в комиссии.

Ранее правление Национального банка Украины создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финучреждениями.