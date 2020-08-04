НБУ создал орган по регулирования рынков небанковских услуг

Правление Национального банка Украины (НБУ) создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финучреждениями.

Как сообщает пресс-служба регулятора, к основным задачам Комитета относится решение вопросов надзора и регулирования, обеспечения регистрации и лицензирования участников рынка, применение мер воздействия и штрафных санкций к финансовым учреждениям за нарушения и необеспечение защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг.

Кроме этого, Комитет будет заниматься координацией работы подразделений по надзору, определением тенденций развития рынков и предоставлением соответствующих предложений правлению НБУ, содействием в совершенствовании законодательной базы для ведения надзора и регулирования и обеспечением стабильности рынков.

Вновь созданный орган получит право принимать решения по следующим вопросам:

лицензирование и регистрация финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка;

согласование или отказ в приобретении существенного участия в банках;

идентификация и признание небанковских финансовых групп;

применение мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей;

нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.

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Состав Комитета включает: председателя Комитета — заместитель Председателя Правления НБУ, двух заместителей председателя Комитета — директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования, а также пятерых членов Комитета.

В состав комитета вошли директора профильных департаментов, занимающихся небанковскими финансовыми учреждениями. Решение о создании Комитета утверждено решением правления НБУ от 29 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.