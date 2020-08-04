Страхование и финуслуги 40 минут назад

НБУ создал орган по регулирования рынков небанковских услуг

К основным задачам Комитета относятся решение всех вопросов функционирования небанковских финансовых учреждений

Правление Национального банка Украины (НБУ) создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финучреждениями.

Как сообщает пресс-служба регулятора, к основным задачам Комитета относится решение вопросов надзора и регулирования, обеспечения регистрации и лицензирования участников рынка, применение мер воздействия и штрафных санкций к финансовым учреждениям за нарушения и необеспечение защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме этого, Комитет будет заниматься координацией работы подразделений по надзору, определением тенденций развития рынков и предоставлением соответствующих предложений правлению НБУ, содействием в совершенствовании законодательной базы для ведения надзора и регулирования и обеспечением стабильности рынков.

Вновь созданный орган получит право принимать решения по следующим вопросам:

лицензирование и регистрация финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка;

согласование или отказ в приобретении существенного участия в банках;

идентификация и признание небанковских финансовых групп;

применение мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей;

нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Читайте также:
НБУ утвердил новый порядок финансового мониторинга для небанковских финучреждений

Состав Комитета включает: председателя Комитета — заместитель Председателя Правления НБУ, двух заместителей председателя Комитета — директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования, а также пятерых членов Комитета.

В состав комитета вошли директора профильных департаментов, занимающихся небанковскими финансовыми учреждениями. Решение о создании Комитета утверждено решением правления НБУ от 29 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фонд гарантирования предупреждает об очередных мошенниках на рынке финансовых услуг
Фонд гарантирования предупреждает об очередных мошенниках на рынке финансовых услуг
Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко
Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко
Система электронных платежей Нацбанка заработала в режиме 23/7
Система электронных платежей Нацбанка заработала в режиме 23/7
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

  3. Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

  4. Фонд гарантирования предупреждает об очередных мошенниках на рынке финансовых услуг

  5. НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

Загрузка...