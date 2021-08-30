На США обрушился ураган "Ида" (ВИДЕО)

29 августа на побережье США (штат Луизиана) обрушился ураган "Ида", передает агентство Associated Press.

Как отмечают в агентстве, "Ида" стала одним из самых мощных ураганов в истории США. К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных.

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По информации Associated Press, ураган быстро усилился за ночь, проходя через воды Мексиканского залива: еще накануне "Ида" была штормом второй категории. Всего за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 км/ч до 230 км/ч.

В то же время сервис PowerOutage.US, который отслеживает данные о сбоях в электроснабжении в США, сообщил, что в Луизиане без электричества остались более 220 тысяч человек.

При этом стало известно о первых жертвах. По данным ВВС, в результате стихийного бедствия погиб мужчина — его придавило упавшее дерево.

Стоит отметить, что ураган "Ида" обрушился на Луизиану в тот же день, что и "Катрина" 16 лет назад.

Ранее сообщалось, что в октябре 2012 года над восточным побережьем США прошел ураган "Сэнди". Жертвами "Сэнди" стали 113 человек.

Ураган оказался самым "дорогостоящим" для экономики страны после ураганов "Катрина" и "Эндрю", которые обрушились на США в 2005 и 1992 годах соответственно.