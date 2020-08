В США бушует ураган "Лаура": миллионы жителей эвакуировали (ВИДЕО)

На побережье американского штата Луизиана вблизи небольшого населенного пункта Камерон в четверг, 27 августа, обрушился ураган "Лаура".

Об этом сообщил Национальный ураганный центр США (NHC), передает DW.

Указано, что скорость ветра достигала 240 километров в час. При этом NHC назвал "Лауру", которому присвоил вторую высшую — четвертую — категорию, "чрезвычайно опасным ураганом".

1 am. Almost here... It's about to GET REAL. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/ilJnshYkBV