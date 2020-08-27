В США бушует ураган "Лаура": миллионы жителей эвакуировали (ВИДЕО)

На побережье американского штата Луизиана вблизи небольшого населенного пункта Камерон в четверг, 27 августа, обрушился ураган "Лаура".

Об этом сообщил Национальный ураганный центр США (NHC), передает DW.

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Указано, что скорость ветра достигала 240 километров в час. При этом NHC назвал "Лауру", которому присвоил вторую высшую — четвертую — категорию, "чрезвычайно опасным ураганом".

Как отмечается, в центре просчитали маршрут урагана и определили, что в районах, через которые он пройдет, проживают около 4 млн человек.

По данным властей, после распоряжений об эвакуации из населенных пунктов, над которыми нависла угроза, большинство жителей отправились в безопасные районы.

Напомним, больше всего штат Луизиана (особенно город Новый Орлеан) пострадал от урагана "Катрина" в 2005 году. Тогда скорость ветра достигала 280 км в час. Жертвами урагана пятой категории стали 1836 человек, из которых 1577 — в Луизиане. Убытки превысили $100 млрд.

Ранее на юго-западе Франции по меньшей мере 100 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за урагана.

Как сообщалось, из-за мощного циклона "Юля" дамба, которая сдерживает в Одессе Хаджибейский лиман, почти полностью разрушена.