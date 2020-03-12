На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)

В Киеве, в микрорайоне Троещина обнаружили тело директора местного кинотеатра Флоренция в крови и без признаков жизни.

Как сообщает "Информатор", тело своего руководителя обнаружили работники кинотеатра в одном из подсобных помещений заведения, поздно вечером 11 марта.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

По предварительным результатам, произошел несчастный случай. В частности, рассматривается версия, что мужчина упал с лестницы.

Окончательные причины смерти установит следствие.

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.