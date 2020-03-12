Происшествия 1 час назад

На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)

По предварительной версии, мужчина упал с лестницы

На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО) На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)
Фото: Информатор

В Киеве, в микрорайоне Троещина обнаружили тело директора местного кинотеатра Флоренция в крови и без признаков жизни.

Как сообщает "Информатор", тело своего руководителя обнаружили работники кинотеатра в одном из подсобных помещений заведения, поздно вечером 11 марта.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

Кратко и по делу в Telegram

По предварительным результатам, произошел несчастный случай. В частности, рассматривается версия, что мужчина упал с лестницы.

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Окончательные причины смерти установит следствие.

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

 

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