Политика 10 минут назад

В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО)

Пожарные оперативно потушили огонь, однако восстановлению авто уже не подлежит

В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО) В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО)
Фото: Facebook

В ночь с 11 на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Егора Фирсова.

Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также фото сожженного авто.

По словам главы ГЭИ, скорее всего, это связано с его деятельностью на посту руководителя госэкоинспекции.

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"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией. Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора", — написал Фирсов.

Напомним, ранее Егор Фирсов был народным депутатом Украины VII (от партии "УДАР") и VIII (от партии "Блок Петра Порошенко) созывов.

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25 марта 2016 года съезд БПП принял решение досрочно прекратить депутатские полномочия Егора Фирсова И Николая Томенко. Они заявили, что решение съезда партии беспрецедентное и незаконное.

Накануне парламентских выборов 2019 года экс-нардеп вошел в избирательный список партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция".

С 20 ноября 2020 года Фирсов занимает должность временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.

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