Общество 9 минут назад

На установке новых светофоров в Киеве украли 15 млн гривен, — прокуратура

Коммунальным предприятием "Центр организации дорожного движения" был заключен ряд контрактов по строительству светофоров на 20,3 млн гривен, но подрядчик перечислил 15 млн гривен на счета юрлиц с признаками фиктивности

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители Киева объявили директору коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" подозрение в служебной халатности, которое повлекло за собой присвоение 15 млн гривен бюджетных средств на установке светофоров в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2019 года между КП "Центр организации дорожного движения" и предприятием был заключен ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислено на счета юридических лиц с признаками фиктивности", — говорится в сообщении.

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вручают

Фото: Офис Генерального прокурора

В нем отмечается, что в рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляется Печерским управлением полиции главного управления Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Согласно данным на сайте коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения", его директором является Виктор Черний.

Напомним, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины 17 августа провели обыски в рамках расследования хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

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