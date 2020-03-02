НАБУ закрыло дело против Гонтаревой — источник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в НАБУ.

"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", — сказал он.

По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения.

Дело было закрыто 27 февраля 2020 года.

Ранее в НАПК сообщили, что выявили нарушения в электронной декларации Валерии Гонтаревой за 2016 год, но сама экс-глава Нацбанка утверждала, что не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016 год.

А 4 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) применить к бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Также в сентябре 2019 года ГБР провело обыски в квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева в рамках уголовных дел о хищениях в армии.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавила НБУ в июне 2014 года. В апреле 2017 года она официально подала заявление об отставке. Верховная Рада 15 марта 2018 года уволила Гонтареву с должности главы центробанка. До назначения главой НБУ Гонтарева была совладельцем и главой совета директоров группы ICU.