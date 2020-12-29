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Банки 1 час назад

Нацбанк инициирует отмену налога на доходы с депозитов

Отмену военного сбора пока не предлагают

Фото: Пресс-центр НБУ Фото: Пресс-центр НБУ
Фото: Пресс-центр НБУ

С предложением отменить налог на доходы с депозитов НБУ выступил в ходе подготовки госбюджета на 2021 год.

Об этом стало известно из интервью Кирилла Шевченко изданию "Экономическая правда".

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"В этом году мы выходили с инициативой на правительство, чтобы отменить налог на доходы с депозитов. За всю историю независимости Украины такого налога не было. Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточно устойчивая доходная база, и мы считаем, что этот налог можно отменить", — объяснил он свою позицию.

Шевченко напомнил, что сегодня налог на доход из депозитов состоит из 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. "О военном сборе речь не идет: пока идет война, его надо оставлять. А вот 18% НДФЛ следует убрать, несмотря на то, что депозитные ставки и так низкие", — отметил глава НБУ.

То, что в законе о бюджете на 2021 год предложения Нацбанка об отмене на доходы с депозитов не были учтены, не останавливает регулятора от намерений воплотить такую свою идею в жизнь. "В следующем году будем продолжать работу в этом направлении", — отметил глава НБУ.

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Отметим, согласно данным НБУ, депозитный портфель банков демонстрирует рост. В ноябре общий депозитный портфель банков вырос на 0,5% до 1296 млрд гривен. Портфель вкладов физлиц увеличился на 1,0% до 656 млрд гривен, предприятий — на 0,1% до 617 млрд гривен.

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