Фондовый рынок 1 час назад

Налоговики разоблачили многомиллионную аферу на рынке ценных бумаг

Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в НКЦБФР для соответствующего реагирования

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Представители налоговых органов разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн грн.

Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС), в результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами было установлено, что ряд субъектов хозяйственной деятельности провели операции по купле-продаже акций в документарной форме.

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При этом, их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По материалам аналитического исследования, собранными управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209, 212 УК Украины.

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В настоящее время налоговики принимают меры по возбуждению уголовного производства и прекращении обращения "мусорных" ценных бумаг.

Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в НКЦБФР для соответствующего реагирования.

Напомним, 25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

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