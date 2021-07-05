Нардеп закликав Клер Споттісвуд провести публічний звіт роботи наглядової ради "Нафтогазу"

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд має вийти з публічним звітом про діяльність наглядової ради.

Про це під час дискусії "Корпоративна реформа. Що пішло не так?" сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

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"Керівні органи державної компанії мають звітувати перед суспільством про свої досягнення. Чи був хоч раз такий звіт? Я б із задоволенням побачив би такий звіт Клер Споттісвуд, щоб вона розповіла про свої успіхи, про успіхи всієї наглядової ради. Пані Ковалів, Бойко... Яких успіхів ми досягли?" — сказав Кучеренко.

На його думку, уряд наразі має відновити свої важелі впливу на компанію, щоб уникнути подальшого розгортання "катастрофічної ситуації".

"Логіка державного управління така, що уряд, прийшовши у березні минулого року, мав провести аудит і прийняти кадрові рішення. Але натомість було прийняте рішення на чотири роки без конкурсу продовжити контракт з паном Коболєвим. Рівно через рік уряд визнав провальною роботу і правління, і наглядової ради", — висловив думку експерт.

Нагадаємо, наразі існує конфлікт щодо призначення Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України". Голова наглядової ради встала на сторону НАЗК, яка намагається усунення Вітренка.