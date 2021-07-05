Экономика 1 час назад

Нардеп закликав Клер Споттісвуд провести публічний звіт роботи наглядової ради "Нафтогазу"

Кучеренко вважає, що потрібно дати оцінку роботи не тільки правління НАК, але й контролюючого органу

Нардеп закликав Клер Споттісвуд провести публічний звіт роботи наглядової ради "Нафтогазу" Нардеп закликав Клер Споттісвуд провести публічний звіт роботи наглядової ради "Нафтогазу"

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд має вийти з публічним звітом про діяльність наглядової ради.

Про це під час дискусії "Корпоративна реформа. Що пішло не так?" сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

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"Керівні органи державної компанії мають звітувати перед суспільством про свої досягнення. Чи був хоч раз такий звіт? Я б із задоволенням побачив би такий звіт Клер Споттісвуд, щоб вона розповіла про свої успіхи, про успіхи всієї наглядової ради. Пані Ковалів, Бойко... Яких успіхів ми досягли?" — сказав Кучеренко.

На його думку, уряд наразі має відновити свої важелі впливу на компанію, щоб уникнути подальшого розгортання "катастрофічної ситуації".

"Логіка державного управління така, що уряд, прийшовши у березні минулого року, мав провести аудит і прийняти кадрові рішення. Але натомість було прийняте рішення на чотири роки без конкурсу продовжити контракт з паном Коболєвим. Рівно через рік уряд визнав провальною роботу і правління, і наглядової ради", — висловив думку експерт.

Нагадаємо, наразі існує конфлікт щодо призначення Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України". Голова наглядової ради встала на сторону НАЗК, яка намагається усунення Вітренка.

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