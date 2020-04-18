НБУ хочет изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает для общественного обсуждения ряд изменений относительно порядка открытия и закрытия счетов клиентов банков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения обусловлены выполнением требований следующих Законов Украины:

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– "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

– "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции";

– "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США" О налоговых требования к иностранным счетов "(FATCA)".

В частности, Национальный банк предлагает предоставить право банкам:

– открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке, на основании представленных документов при удаленной установки деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;

– закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;

– выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах.

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Кроме этого, Нацбанк предлагает установить:

– порядок открытия и закрытия счетов инвесторов — юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

– особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;

– порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций по ним;

– требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности, разрешить физлицам заключать договора, используя цифровую подпись.

Ранее Нацбанк разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

Напомним, с начала марта по 10 апреля остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.