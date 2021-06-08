Страхование и финуслуги 40 минут назад

НБУ приостановил действие лицензий у 36 небанковских финучреждений

Остановка лицензий не избавляет компании от необходимости выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

В конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) составил акты о правонарушениях за непредставление отчетности за первый квартал 2021 года в отношении участников рынка небанковских финансовых услуг — лизингодателей, ломбардов, финансовых и страховых компаний.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие акты были составлены по результатам дистанционного надзора. 

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Так, по информации НБУ, ряд участников небанковского рынка не устранили нарушения и по состоянию на начало июня не подали в Национальный банк свою отчетность. Поэтому Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 июня впервые рассмотрел указанные акты и временно остановил лицензии у 36 компаниям — четырех лизингодателей, 13 ломбардов и 19 финансовых компаний.

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 7 июня 2021 года. С этой даты и до момента устранения нарушений эти компании теряют право заключать новые договоры на предоставление финансовых услуг, а также договоры, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам.

В то же время остановка лицензий не избавляет компании от необходимости выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.

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Компании, к которым применены меры воздействия, могут устранить нарушения и представить отчетность в Национальный банк до 30 июня 2021 года.

Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, подтверждающие это.

Кроме этого, Нацбанк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений семь страховых компаний в связи с тем, что они не имеют действующих лицензий.

Лицензии страховщиков аннулированы 27 мая 2021 года. Основанием стал отказ страховщиков в проведении проверки.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

 

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