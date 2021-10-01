НБУ расширил требования для банков-хранителей наличности

Национальный банк Украины (НБУ) расширил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны.

Как сообщает пресс-служба НБУ, новые требования вводятся для дальнейшего развития делегированной модели организации наличного обращения.

В частности, для усовершенствования процесса отбора уполномоченных банков Национальный банк:

– обязал банки в зависимости от срока деятельности банка в статусе уполномоченного соблюдать установленный процент присутствия в регионе и определенных лимитов хранения наличности;

– дополнил перечень условий, при которых регулятор будет принимать решение о прекращении действия предоставлении статуса уполномоченного банка;

– расширил основания для отмены статуса уполномоченного банка.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины, которое вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что "УкрСиббанк" стал пятым банком, который сможет проводить операции с запасами наличности Национального банка Украины.

Напомним, в начале декабря 2019 года Нацбанк усовершенствовал порядок работы уполномоченных банков с запасами наличности.