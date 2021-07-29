Оборот в кассах украинских банков за год почти удвоился — НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков за первую половину 2021 года составил 1,15 трлн грн.

Это в 1,9 раза больше данных первой половины 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

При этом объем выдачи наличных из касс банков составил 1,17 трлн грн — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Указано, что преимущественно банки выдавали наличные по операциям клиентов с использованием платежных карточек (74,6% всех операций выдачи), приобретение иностранной валюты у клиентов составило 8,3%.

В свою очередь по поступлениям наличных, в основном, это были операции клиентов с использованием платежных карточек (34%) и торговая выручка (32,2%).

Напомним, в 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Ранее НБУ разрешил украинским банкам продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичную гривню.

Также сообщалось, что в первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

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