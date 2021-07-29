  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

Оборот в кассах украинских банков за год почти удвоился — НБУ

Преимущественно банки выдавали и принимали наличные по операциям клиентов с использованием платежных карточек

Фото: finclub.net Фото: finclub.net
Фото: finclub.net

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков за первую половину 2021 года составил 1,15 трлн грн.

Это в 1,9 раза больше данных первой половины 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом объем выдачи наличных из касс банков составил 1,17 трлн грн — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Указано, что преимущественно банки выдавали наличные по операциям клиентов с использованием платежных карточек (74,6% всех операций выдачи), приобретение иностранной валюты у клиентов составило 8,3%.

В свою очередь по поступлениям наличных, в основном, это были операции клиентов с использованием платежных карточек (34%) и торговая выручка (32,2%).

Напомним, в 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Читайте также:
НБУ определил три возможных варианта использования е-гривни

Ранее НБУ разрешил украинским банкам продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичную гривню.

Также сообщалось, что в первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ обнаружил мошеннический сайт, выдающий себя за систему BankID
НБУ обнаружил мошеннический сайт, выдающий себя за систему BankID
Топ-менеджеров АРМА обвиняют в хищении около полумиллиона долларов (ФОТО, ВИДЕО)
Топ-менеджеров АРМА обвиняют в хищении около полумиллиона долларов (ФОТО, ВИДЕО)
Южнокорейский интернет-банк запланировал IPO на $2,22 млрд
Южнокорейский интернет-банк запланировал IPO на $2,22 млрд
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Шри-Ланке при рытье колодца нашли крупнейший в мире сапфир: его оценивают в $100 млн

  3. 15 чиновников УЗ будут судить за воровство миллионов на фиктивном ремонте дизель-поездов

  4. Instagram закроет детские аккаунты в рамках усиления мер по защите детей

  5. В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: погибли пилот и трое хасидов из США

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...