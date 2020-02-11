НБУ укрепляет гривню: Что показывает рынок

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на вторник, 11 февраля 2020 года.

По сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 10 февраля, гривня по отношению к доллару укрепилась почти на 2 копейки — официальный курс вырос с 24,537 грн/доллар до 24,5188 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, также снизился в цене с 26,9048 грн/евро до 26,8518 грн/евро.

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Официальный курс валют на 11 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,5188 грн;

✅ 1 евро — 26,8518 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,0896 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,7261 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 11 февраля начались с укрепления курса гривни в покупке — здесь доллар подешевел на 3 копейки. В продаже — курс доллара подешевел тоже на 3 копейки. В понедельник, 10 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,44/24,46 грн/доллар, а уже 11 февраля открылся в диапазоне 24,41/24,43 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару во вторник ожидается в пределах — 24,35-24,55 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке снизилась. В покупке — на 6 копеек, в продаже — почти на 7 копеек. 11 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,64/26,66 грн/евро. 10 февраля закрылись на уровне 26,70/26,73 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,40 грн/доллар. По сравнению с понедельником наличный доллар подешевел на 10 копеек — утром 10 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,50 грн/доллар. Продают наличный доллар во вторник по курсу 24,32 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс был 24,55 грн/доллар — американская валюта также подешевела на 23 копейки.

Отметим, в течение прошлой недели наблюдалось постепенное снижение курса американской валюты по отношению к гривне – и в покупке, и в продаже наличный доллар подешевел за неделю на 64 копейки.

Средний курс купли/продажи евро утром 11 февраля на наличном рынке составил 26,65/26,80 грн/евро. 10 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,88 грн/евро, продавали — по 26,99 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подешевел на 23 копейки, в продаже — на 19 копеек.