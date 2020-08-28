НБУ упростил валютный надзор за экспортными операциями с аккредитивами

Национальный банк Украины (НБУ) упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний, совершаемых с использованием аккредитивной формы расчетов.
Как сообщает пресс-служба регулятора, теперь контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием денег от банка в пределах аккредитива.
В НБУ отмечают, что упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес. Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования.
Перечисление по аккредитиву может проводиться ранее фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, что делает этот инструмент полезным для экспортеров.
Кроме этого, Нацбанк расширил возможности проведения страховыми (перестраховочными) брокерами валютных операций в страховой деятельности.
В частности, им предоставлена возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.
Эти изменения утверждены Постановлением правления НБУ №126 от 27 августа 2020 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу 29 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что в мае 2019 года НБУ поддержал Национальную ассоциацию банков Украины по совершенствованию порядка учета операций с аккредитивами.
Напомним, в рамках валютной либерализации Национальный банк Украины упростил валютный надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, а также ряда операций по экспорту и импорту товаров.