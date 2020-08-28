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Банки 3 часа назад

НБУ упростил валютный надзор за экспортными операциями с аккредитивами

В Нацбанке считают, что упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний, совершаемых с использованием аккредитивной формы расчетов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, теперь контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием денег от банка в пределах аккредитива.

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В НБУ отмечают, что упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес. Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования.

Перечисление по аккредитиву может проводиться ранее фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, что делает этот инструмент полезным для экспортеров.

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Кроме этого, Нацбанк расширил возможности проведения страховыми (перестраховочными) брокерами валютных операций в страховой деятельности.

В частности, им предоставлена ​​возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.

Эти изменения утверждены Постановлением правления НБУ №126 от 27 августа 2020 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу 29 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года НБУ поддержал Национальную ассоциацию банков Украины по совершенствованию порядка учета операций с аккредитивами.

Напомним, в рамках валютной либерализации Национальный банк Украины упростил валютный надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, а также ряда операций по экспорту и импорту товаров. 

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