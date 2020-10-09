  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

НБУ внедрил оверсайт индикаторов валютного рынка

Оверсайт будет способствовать укреплению доверия инвесторов и других участников финансового рынка к индикаторам валютного рынка Украины

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о таких показателях как официальный курс гривни к другим валютам, справочное значение курса гривни к доллару на 12:00, а также учетная цена банковских металлов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации регулятора, это будет способствовать укреплению доверия инвесторов и других участников финансового рынка к индикаторам валютного рынка Украины, которые могут использоваться для проведения транзакций по покупке и продаже валюты на украинском и международных рынках и расчета финансовых результатов по таким сделкам.

Для этого были расширены полномочия действующего Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UONIA. В связи с дополнительным функционалом он был переименован в Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.

Читайте также:
НБУ завел на валютный и платежный рынки Украины три компании

Этот комитет, в состав которого входят как представители Нацбанка, так и финансовых рынков, будет заниматься вопросами определения, расчета и обнародования индикаторов не только денежного, но и валютного рынков.

При необходимости он будет нарабатывать предложения и предлагать решения по совершенствованию этих процессов.

Напомним, Национальный банк Украины прекратил расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) с 23 июня и заменил его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке — Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Иndex Average, UONIA).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ 81 раз раскрывал банковскую тайну по требованию правоохранителей в 2020 году
НБУ 81 раз раскрывал банковскую тайну по требованию правоохранителей в 2020 году
"Нарушили политику "единого голоса": глава НБУ о недоверии Рожковой и Сологубу
"Нарушили политику "единого голоса": глава НБУ о недоверии Рожковой и Сологубу
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 8,7%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 8,7%
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Украина сейчас не может ввести полный локдаун, как европейские страны — Минздрав

  2. Пограничники в Одесской области обнаружили подводную лодку контрабандистов (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)

  4. "Смотрящий" Комарницкий рассказал о том, как помог Кличко сохранить должность, — прослушка

  5. Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов — Зеленский

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...