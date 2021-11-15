Арендовал и выкупил: какому бизнесу подойдет лизинг по программе Доступные кредиты 5-7-9%

Обновленные в конце октября 2021 г. условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривают расширение инструментария финансирования ММСП лизингом (аренда с правом выкупа). С точки зрения правительства, финансовый лизинг может стать более привлекательным для бизнеса, чем кредиты, учитывая, что в этом случае у его представителей нет необходимости предоставлять обеспечение лизингодателю.

Нужен ли лизинг в программе 5-7-9%

О том, что к программе 5-7-9% нужно добавить лизинг, участники рынка говорили уже давно. Банкиры фиксировали уменьшение лизинговых портфелей и увязывали это с существующими возможностями для бизнеса получить дешевые кредиты по госпрограмме.

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"Лизинговый портфель у нас развивается два года, ежегодно рос, но уже в I квартале клиенты, которые имели действующий лизинг, просили рефинансирование под 0% в рамках программы 5-7-9%. Мы понимаем, что это конкуренция цен. 5-7-9% должны добавить лизинг, иначе продукт будет неконкурентным", — еще в марте этого года заявлял руководитель развития продаж агронаправления ПУМБ Владимир Онищук.

По словам председателя правления ОТП Банка Владимира Мудрого, важность включения в государственную программу кредитования 5-7-9% лизинга неоднократно отмечал и ОТП Банк. "Ведь лизинг — это именно об инвестициях, в которых нуждается экономика. Поэтому мы очень приветствуем принятие Кабмином постановлений, расширивших круг участников, которые могут приобщаться к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", — отметил Владимир Мудрый.

"Стране нужно, чтобы клиенты не просто "оборотку" в банках брали дешевле, а финансировали инвестиции: тракторы, грузовики, вагоны made in Ukraine, машины, оборудование, а это лизинг", — добавляет в свою очередь и гендиректор "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин.

Какие преимущества лизинга кредитования для ММСП

1.Более низкая стоимость объекта лизинга (банки и лизинговые компании получают гораздо большие скидки от производителей и дилеров, чем отдельно взятый предприниматель).

2. Невозможность для госорганов арестовать имущество в лизинге (документально принадлежит лизингодателю).

3. Объекты лизинга не могут быть включены в ликвидационную массу во время банкротства (документально принадлежат лизингодателю).

4. Вопросы страхования объекта лизинга берет на себя банк или лизинговая компания.

Какому бизнесу может быть интересен лизинг

"Дополнение лизинга в программу 5-7-9% открывает возможность для новых и существующих предпринимателей расширить свой бизнес, улучшить условия труда. Это может быть интересно для транспортных компаний, компаний сельскохозяйственного сектора или даже для стоматологических кабинетов — оборудование для них в лизинг также может быть выходом. Это положительная составляющая, поскольку дорогие кредиты не дают бизнесу в стране развиваться. Небольшая маржа прибыли делает нецелесообразными новые шаги предпринимателей, поэтому они и работают на старом оборудовании с дискомфортом", — говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Более доступный лизинг с точки зрения Сергея Сарояна сможет сделать его привычным инструментом в планировании бизнесменов.

"Если обратиться к примеру Арабских Эмиратов, с которыми Украина активно сотрудничает как торговый партнер, то кредиты в этой стране низкие, а лизинг выгоден, что не пользоваться ими, а тратить все свои деньги становится неправильным шагом. То есть проще делать большие покупки в кредит или по программе лизинга за счет банка с предложением 2,5-4% годовых, а остальные деньги отдавать в оборот бизнесу, чем делать разовую покупку и тратить свои деньги разово", — говорит он.

Вместе с тем выгодным и привычным для Украины лизинг Сергей Сароян видит только в том случае, если госпрограмма в направлении лизинга не обрастет коррупционными схемами. "Если для участия в лизинговой программе нужно будет заносить "откаты" в соответствующие кабинеты, тогда лизинговые инициативы не приживутся в Украине", — говорит основатель Performance Managment.

В то же время конкурентом дешевым кредитам в программе 5-7-9% лизинг участники рынка пока не считают. Согласно данным НБУ, лицензию на финансовый лизинг имеют 502 финансовые компании — активные операции из них осуществляют только 14, и 99 лизингодателей-юрлиц реально предоставляют в лизинг 48 компаний.

"Включение лизинга в льготные условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" будет катализатором роста заинтересованности в финансовом лизинге, в том числе со стороны физлиц, и будет способствовать развитию рынка", — считает начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Александр Залетов.

О том, что включение финансового лизинга может задать тренд для развития этого направления в целом, говорит и Сергей Сароян, однако пока называет внесенные правительством изменения в программу 5-7-9% положительными с точки зрения роста уровня доверия к политическим элитам со стороны ММСП.

Еще одним серьезным толчком для развития лизинга может стать анонсированный в начале ноября Минфином уже в ближайшее время запуск госпрограммы предоставления финансового лизинга под 5% на жилье без первого взноса. По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции, председателя совета Фонда развития предпринимательства Юрия Драганчука, предлагать дополнительные продукты для лиц, получающих зарплату из бюджета (учителя, врачи и т.п.), будет новая государственная компания "Укрфинжилье".

Позитив запуска госпрограммы финансового лизинга на жилье Сергей Сароян видит не только в том, что это будет способствовать развитию самого лизинга, даст людям, получающим небольшую зарплату, шанс на свое жилье (после выплаты необходимой суммы, которая, как и в случае с арендой, распределяется по месяцам, квадратные метры переходят в собственность), но и в развитии строительной отрасли, которая может быть в свою очередь драйвером экономики. "Сейчас ссуды преимущественно оформляются на жилье вторичного рынка, из-за чего отрасль лишается важных драйверов для развития. В то время как лизинг — это как раз о новостройках, и, по сути, в его развитии, заинтересованы все от покупателей до застройщиков с государством", — говорит он. В то же время отмечает, что реальная польза здесь во многом будет зависеть от того, как механизм будет реализовываться на практике.

Напомним, государственную программу "Доступная ипотека 7%" правительство запустило в марте 2021 года. По ней заключено 1000 договоров.