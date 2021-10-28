Кабмин допустил к программе доступных кредитов малый бизнес с доходом до 50 млн грн/год

Кабинет министров расширил круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%", включив в него физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн. Как сообщает Министерство финансов, соответствующее постановление №1106 правительство приняло еще 21 октября.

Отмечается, что новые условия позволят таким мелким предпринимателям получать беззалоговые кредиты в сумме до 1 млн грн с их компенсацией государством до уровня ставки 12%.

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Кроме того, участниками программы стали лизинговые компании, а в качестве инструмента помощи малому и среднему бизнесу прописан, соответственно, и финансовый лизинг. В Минфине отмечают, что это приведет к росту конкуренции лизинговых за клиентов — малых предпринимателей, а следовательно, и к улучшению качества кредитных и лизинговых услуг.

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Также усовершенствована процедура сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса посредством сотрудничества Фонда развития предпринимательства с местными властями, что позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, Кабмин внес изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов по программе "Доступная ипотека 7%", упростив требования к приобретаемой заемщиком недвижимости.

В частности, отменены возрастные ограничения для недвижимости (кроме объектов в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет).

Также увеличен предел возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, оплачиваемой заемщиком самостоятельно.

В свою очередь вознаграждение уполномоченного банка или лизингодателя при покупке жилья на первичном рынке повышено с 16% до 18%.

Напомним, что в августе ряд украинских банков с иностранным капиталом попросили власти ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%", однако за нее вступился государственный ПриватБанк.