На украинском кредитном рынке появился искусственный интеллект

На украинский рынок вышел финансовый стартап epeer, который для оценки кредитной способности клиента использует искусственный интеллект.

Как сообщает пресс-служба компании, платформа была разработана в польской сфере финансовых технологий и названа одной из 20 инноваций, которые повлияют на мировые финансовые услуги.

В марте текущего года к проекту epeer присоединился украинский инвестор Тарас Пилипюк, который планирует охватить рынок Восточной Европы и Западной Азии.

Идейным основателем проекта стал Мачей Яжомб, который в рамках сотрудничества с фондом Evig Alfa приобрел активов на 250 тысяч евро.

Уже через год швейцарский инвестиционный бутик TRX Investements оценил epeer в 100 млн злотых. В то же время к союзу присоединяется Тарас Пилипюк, который закончил Главную школу торговли в Варшаве и Бизнес-школу Cass в Лондоне, а профессиональный опыт получил, реализуя международные бизнес-проекты в Украине и Финляндии.

"Я возлагаю большие надежды на использование технологии, которую разработала польская команда программистов. Сегодня благодаря моим инвестициям можно говорить о польско-украинской финансово-технологической группе, однако технически именно мы будем предоставлять кредиты. Мы планируем динамическую экспансию и надеюсь, что вскоре присоединимся к лучшим кредитным фирмам Украины", — рассказал Пилипюк.

Украинским филиалом epeer будет руководить менеджер с многолетним опытом в банковском секторе, выпускница Киевского Университета Анна Чабан.

"Вызовы, стоящие перед такой финансово-технической инициативой как epeer, отличаются от тех, что стоят перед "обычным" банком. Мы имеем дело с двумя мирами: технологии и финансов. Моя цель — эти два мира объединить и тем самым успешно внедрить epeer на украинский рынок", — отметила Чабан.

Epeer рассчитан на молодых людей, которые часто не имеют кредитной истории и регулярных зарплат, поэтому не могут позволить себе "традиционный" кредит. Первый кредит можно взять от 500 грн на срок до одного месяца.

Напомним, украинец Влад Яценко, который является соучредителем финтех-стартапа Revolut, стал миллиардером после того, как компания привлекла $800 млн финансирования.

Ранее сообщалось, что число физлиц-предпринимателей, работающих в IT-сфере, в Украине за последний год выросло на 29,1 тысячи, или на 16%, до 212,5 тысячи.