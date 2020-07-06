Общество 1 час назад

В Минздраве развеяли коронавирусно-обувной миф

Обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении

Фото: JoshDaTsu / Unsplash Фото: JoshDaTsu / Unsplash
Фото: JoshDaTsu / Unsplash

Коронавирусом нельзя заразиться через обувь, поскольку она не имеет никакого отношения к дыханию человека. Об этом рассказали пресс-служба Минздрава.

"Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", — сказано в сообщении.

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В то же время, в министерстве все же рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что открытие метро не особо повлияло на статистику заболеваемости коронавирусом, хотя и признали, что метро может быть одним из факторов распространения коронавируса.

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"Метро открылось в Харькове, Днепре и Киеве, но в Днепре мы пока не видим роста заболеваемости, который четко связан с открытием метро. Метро может быть одним из факторов, но его как источник сложно обнаружить. Конечно, когда люди в час пик набиваются в вагоны киевского метро, это потенциально опасная ситуация", — отметил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в ведомстве рассказали, что на сегодняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. По словам Ляшко, формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.

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