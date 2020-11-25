Экономика 1 час назад

Нетаньяху приветствует запуск ЗСТ с Украиной с января

Глава израильского правительства подтвердил, что соглашение вступит в силу с начала года, и поблагодарил Зеленского

Зеленский и Нетаньяху в Киеве, август 2019. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский и Нетаньяху в Киеве, август 2019. Фото: пресс-служба президента Украины
Зеленский и Нетаньяху в Киеве, август 2019. Фото: пресс-служба президента Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждает, что соглашение о зоне свободной торговли его страны с Украиной должно вступить в силу с 1 января 2021 года, и приветствует это. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

"Хорошие новости для нашей экономики: через месяц и неделю вступит в силу соглашение о свободной торговле между нами и Украиной. Это означает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и высоких технологий, а также увеличение инвестиций и торговли между нами. Важный шаг, который понравится всем гражданам Израиля. Спасибо президенту Зеленскому за совместную работу, направленную на то, чтобы вывести наши отношения на новый уровень!", — написал он.

Кратко и по делу в Telegram

Накануне о вступлении в силу ЗСТ с Израилем с января заявил украинский президент Владимир Зеленский. При этом ни он, ни Нетаньяху не конкретизируют, когда и как Израиль ратифицировал соглашение, чего более года ожидала украинская сторона.

Заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение предполагало вступление в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении соответствующих внутренних процедур по ратификации, однако анонс этого события стороны сделали всего за пять недель до соответствующей даты.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем еще 11 июля 2019 года. В начале августа Зеленский подписал соответствующий закон, тогда же Украину посетил и Нетаньяху.

Соглашение предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промтоваров и более 9% на сельскохозяйственные товары. Украина же отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% на продукцию аграрную.

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