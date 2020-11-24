ЗСТ Украины и Израиля вступит в силу 1 января — Зеленский

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем вступит в силу 1 января 2021 года. Об этом заявил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" росту экспорта, более тесному сотрудничеству в сферах высоких технологий, инжиниринга, инвестиций. Отличные новости, Биньямин Нетаньяху!", — сказано в сообщении.

Отметим, что еще 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с израильским коллегой Габи Ашкенази. В частности, было заявлено, что Израиль планирует в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем еще 11 июля 2019 года. В начале августа Зеленский подписал закон.

Заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение должно вступить в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении соответствующих внутренних процедур по ратификации.

Соглашение предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промтоваров и более 9% на сельскохозяйственные товары. Украина же отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% на продукцию аграрную.