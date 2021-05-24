НКЦБФР запретила двум негосударственным пенсионным фондам заключать новые контракты

20 мая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании своими решениями запретила заключать новые пенсионные контракты с участниками системы накопительного пенсионного обеспечения двум пенсионным фондам.
Так, по информации регулятора, Нацкомиссия запретила заключать новые контракты открытому негосударственному пенсионному фонду "НИКА" и открытому негосударственному пенсионному фонду "Пенсионная опека".
НКЦБФР приняла такие решения для защиты имущественных прав и законных интересов участников негосударственного пенсионного обеспечения.
В Нацкомиссии отмечают, что в деятельности фондов выявлены грубые нарушения Закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении".
В частности, нарушения касаются условий проведения замены лица, который занимается управлением активами пенсионных фондов.
Как отметил член НКЦБФР Юрий Бойко, решения о запрете заключения пенсионных контрактов пенсионными фондами приняты впервые в истории регулятора.
"Наши действия, прежде всего, направлены на защиту прав участников этих фондов. Комиссия подходит к этому вопросу комплексно, уже направлены запросы на получение информации о правонарушении. Также регулятор принимает ряд других мероприятий в рамках норм действующего законодательства", — заявил Бойко.
Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось с 2002 участников (на 31 марта) до 1 971 (по состоянию на 30 апреля).
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и НКЦБФР.
Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.
Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.
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