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В мире 7 минут назад

Nokia возглавит группу компаний по разработке технологий 6G

К ней присоединятся, в частности, Ericsson, Intel, Siemens, Orange и Telefonica

Завод Nokia в Оулу. Фото: скриншот видео компании Завод Nokia в Оулу. Фото: скриншот видео компании
Завод Nokia в Оулу. Фото: скриншот видео компании

Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит группу компаний и университетов, объединенных в рамках проекта Hexa-X по созданию нового поколения технологий беспроводной связи, которые уже называют 6G. Как пишет Bloomberg, финансироваться проект будет Европейским союзом.

В состав группы входят также компания Ericsson, операторы мобильной связи Orange и Telefonica, а также технологические компании Intel и Siemens. Согласно списку участников. К ним присоединились и Университет Оулу (Финляндия) и Пизанский университет (Италия).

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Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцовые радиоволны и обеспечивать расширенные возможности подключения, в частности к человеческому телу и мозгу, а также обеспечивать голографические изображения в реальном времени. Появление таких технологий прогнозируется к 2030 году.

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Помимо Hexa-X в Европе, разработкой технологий 6G занимаются в США занимаются Next G Alliance и O-RAN Alliance. В свою очередь, правительство Китая также финансирует группу разработчиков 6G.

Напомним, этим занимается китайская компания Huawei совместно с 13 ведущими исследовательскими институтами страны.

7 ноября Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения, когда с космодрома "Тайюань" была запущена ракета-носитель Long March 6, успешно отправившая на орбиту 13 спутников.

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