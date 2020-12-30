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30 минут назад

Объем частных переводов в Украину из-за границы превысил уровень 2019 года

За январь-ноябрь 2020 года объем денежных переводов составил $11,026 млрд, что на 1,8% больше, чем годом ранее

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Сумма частных денежных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2020 года составила $1,035 млрд.

Это — на $20 млн меньше, чем годом ранее ($1,055 млрд), сообщается на сайте Национального банка Украины.

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В то же время за январь-ноябрь 2020 года объем переводов составил $11,026 млрд, а это — на 1,8% (на $196 млн) больше, чем годом ранее ($10,830 млрд).

Указано, что НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как отмечается, в январе-ноябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено $4,394 млрд, что на $981 млн меньше, чем за этот же период годом ранее ($5,375 млрд).

Как известно, рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривни к доллару в 2019 году.

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По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил $12,017 млрд, что на 8,2% больше, чем за 2018 год ($11,111 млрд).

Напомним, в НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Ранее сообщалось, что объем частных денежных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2020 года составил $1,098 млрд.

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