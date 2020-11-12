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Банки 50 минут назад

Система PrivatMoney расширила сеть международных переводов

Отныне партнерами PrivatMoney стали израильская финансовая компания Neema и ведущая турецкая финансовая компания CMT Cash Money Transfer

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

Международная система денежных переводов PrivatMoney расширила сеть отправки и получения переводов в Израиле и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка, который является платежной организацией этой системы.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, що отныне партнерами PrivatMoney стали израильская финансовая компания Neema и ведущая турецкая финансовая компания CMT Cash Money Transfer.

"Компания Neema позволяет направить срочный перевод с Израиля в Украину — как наличными, так и через дистанционные каналы нового партнера системы", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Турцию отправить срочный перевод из Украины через CMT Cash Money Transfer возможно как наличными, так и через дистанционные каналы, пояснили в госбанке.

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По данным ПриватБанка, в 2020 году объемы зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему PrivatMoney, по сравнению с 2019 годом, выросли в два раза — до $135 млн.

При этом, как доложили в банке, 85% переводов PrivatMoney украинцы получают через интернет и терминалы самообслуживания, и только 15% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Также сообщалось, что за 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло, по сравнению с 2019 годом, на 65% — с 79 тысяч до 120 тысяч человек.

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