Объем денежных переводов в Украину превысили уровень 2019 года

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2020 года составил $1,098 млрд.

Это — на 5,6% или на ($58 млн) больше, чем годом ранее ($1,040 млрд), сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом за январь-сентябрь объем денежных переводов составил $8,481 млрд. Это — на 2,5% (на $220 млн) меньше, чем годом ранее ($8,701 млрд).

Указано, что НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

По данным регулятора, в январе-сентябре 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено $3,144 млрд, что на $1,173 млрд меньше, чем за этот же период годом ранее ($4,317 млрд).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривни к доллару в 2019 году.

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Как подсчитал Нацбанк, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил $12,017 млрд, что на 8,2% больше, чем за 2018 год ($11,111 млрд).

Известно, что в НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Как сообщалось, объем частных денежных переводов в Украину из-за границы за январь-август 2020 года составил $7,168 млрд. Это — на 6,4% (на $493 млн) меньше, чем годом ранее ($7,661 млрд).

Ранее в государственном ПриватБанке сообщили, что за 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло, по сравнению с 2019 годом, на 65% — с 79 тысяч до 120 тысяч человек.