НБУ разрешил почтовым операторам делегировать прием денег для переводов

Национальный банк Украины разрешил украинским небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего их перевода.

Для этого стороны должны заключить между собой соответствующий договор, сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию Национального банка на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов, и которые являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

"Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривнях для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям — выбирать удобные для них пункты обслуживания", — подчеркнули в НБУ.

Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг — это рабочее место работника, оборудовано техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, который позволяет работнику сформировать электронный документ на перевод наличности и обеспечивает обработку и передачу информации в банк и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.

Как отмечается, соответствующие нормы содержит постановление правления Нацбанка от 19 октября 2020 года №143 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 года №42", которое вступает в силу с 23 октября 2020 года.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада приняла закон о "сплите", то есть разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. Тогда же регулятор отобрал лицензии у четырех кредитных союзов.