Объявлен тендер на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге

Служба автомобильных дорог в Полтавской области объявила тендер на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает Госагентство автомобильных дорог (Укравтодора).

Запланированная протяженность моста вместе с подходами составит 1,7 км. Он будет располагаться к востоку от действующего Крюковского моста. Срок реализации проекта — 3 года.

Предполагается, что 95% всех материалов для строительства моста, в том числе металлургических, будут украинского производства.

"Также для разгрузки города от транзитного транспорта Укравтодор стратегически рассматривает возможность строительства в ближайшие годы обхода Кременчуга с мостовым переходом через реку Днепр", — сказано также в сообщении.

Ведомство констатирует, что единственный в городе Крюковский мост сейчас находится в аварийном состоянии.

В нынешнем виде мост открыли в 1949 году, впоследствии его ремонтировали в 1988 и 2007 годах. Его автомобильная часть считается частью трасс Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье и М-22 Полтава — Александрия. На нижнем ярусе двухъярусного моста проходит железная дорога.

Проехать через Днепр поблизости от Кременчуга также можно через дамбу Кременчугской ГЭС в Светловодске. Другие ближайшие переходы через главную украинскую реку расположены аж в Черкассах (вверх по течению) и Каменском (вниз).

Напомним также, что власти Киева планируют в ближайшие пять лет реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность.