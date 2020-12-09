Олейника и Бондаренко обвинили в срыве "Большой стройки" в Днепропетровской области — СМИ

На Днепропетровщине глава ОГА Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник провалили работу в рамках реализации президентской программы "Большая стройка". Под видом готовых объектов чиновники сдают халтуру, которая в некоторых случаях может представлять большую опасность для жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием РБК-Украина.

"Десятки школ и садиков, больниц и стадионов Днепропетровской области превратились в недострои, дальнейшая судьба которых теперь совершенно неясна. Если еще в 2019 году в области строилось и реконструировалось 310 объектов, теперь их число сократилось до 30. Из них до конца года в лучшем случае достроят 3, причем, по всей вероятности, сдадут без мебели, отопления, света и приведенной в порядок территории вокруг", — пишет СМИ.

По информации журналистов, причин подобной неутешительной динамики строительных работ есть несколько. Во-первых, вышеназванные чиновники взялись откровенно шантажировать подрядчиков.

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"Областная власть решила вынудить подрядчиков снизить стоимость работ. Кто был несогласен, тот попадал в черный список, и оплату получал значительно позже. Что, конечно же, сказывалось на том, что подрядчики не могли закупать материалы, платить зарплаты и налоги", — сообщает издание.

А для того, чтобы сэкономить на сметной стоимости, Олейник и Бондаренко исключают некоторые виды ремонтных и отделочных работ, в результате чего в школах и садиках остается старая мебель и оборудование. Такая ситуация — в школах в Перещепино, в пгт. Томаковка, Покровском и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт Илларионово и селах Вольное и Николаевка.

"От урезания смет пострадал и стадион "Спартак" в Кривом Роге. После того как Олейник урезал смету его реконструкции (суммарно она была уменьшена более чем на 60%), из проекта были вычеркнуты реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, отделка и комплектация новых внутренних помещений, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, благоустройство территории, количество беговых дорожек уменьшено с 10 до 6, и т.д. В общем, все то, что позволяло бы стадион называть стадионом", — отмечается в статье.

Напомним, ранее стало известно, что ремонтом Ингулецкой больницы в родном городе президента займется фирма, дружественная чиновникам главы ОГА Александра Бондаренко.