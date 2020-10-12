Экономика 1 час назад

Падение экономики Украины замедлилось до 5,8% — Кабмин

А некоторые отрасли даже показали рост

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 8 месяцев 2020 года замедлилось до 5,8%.

Более того, некоторые отрасли даже показали рост, следует из Обзора экономической активности с января по август 2020 года на сайте Минэкономики.

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Указано, что в августе на фоне продления адаптивного карантина почти все виды экономической деятельности замедлили темпы падения, а розничный сегмент и строительство продемонстрировали рост.

В частности, производство потребительских товаров, строительство дорог, сфера транспорта, торговля и сельское хозяйство (благодаря активной фазе уборочной кампании во всех регионах) улучшили свою динамику, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился.

Таким образом, сократилось замедление сводного индекса производства товаров и услуг до 6,5% (7,3% за 8 месяцев 2020 года).

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Соответственно, уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,8%.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это — на 2% ниже прогноза, который банк давал в апреле.

До этого Госстат подтвердил, что во время действия самых жестких карантинных мероприятий Украина потеряла более 10% ВВП.

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