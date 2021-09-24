Партия Шария выдвинула своего кандидата в мэры Харькова

Городская избирательная комиссия Харькова приняла пакет документов от Владимира Плетнева, кандидата в мэры Харькова от политической партии Анатолия Шария. Об этом говорится в Telegram-канале партии.

Владимир Плетнев является главой депутатской фракции данной политсилы в Харьковском городском совете. Ему 60 лет, он имеет высшее юридическое образование, воспитывает 5 детей и является секретарем постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

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"Мы тщательно изучали проблемы, с которыми столкнулся Харьков. Изучили работу коммунальных предприятий, сетей водо- и теплоснабжения, высокую коррупционную составляющую города. И приняли решение баллотироваться, — комментирует Ольга Шарий. — Без спекуляций на имени Кернеса, без соревнований, кто к нему был ближе и чаще общался. А лишь предлагая подход в решении проблем в Харькове".

Как заявил сам кандидат Владимир Плетнев, избирательная кампания по выборам Харьковского городского головы, которые назначены на 31 октября, обещает быть увлекательной.

"Претендующий на постоянство "временный" мэр Игорь Терехов продолжит "разыгрывать карту" а-ля главный последователь Кернеса. Геннадий Адольфович бы очень удивился, будь он с нами… Мы настроены не просто участвовать в выборах, а побеждать!" — отметил Плетнев.

Напомним, Геннадий Кернес, многолетний мэр Харькова, умер в ночь с 16 на 17 декабря 2020 года. Выборы нового мэра Харькова назначены на 31 октября 2021 года.