Пентагон успешно провел испытание гиперзвуковой ракеты

В ночь с 20 на 21 марта в Соединенных Штатах Америки провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз Пентагона, ракета была выпущена с тихоокеанского острова Кауаи и летела до заданной цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.

По информации агентства, испытание стало "решающим шагом" на пути к скорейшему использованию нового оружия в возможных военных миссиях, отмечается далее в документе.

В оборонном ведомстве США ракету официально назвали "гиперзвуковым планирующим блоком".

При этом точных данных о траектории, дальности или цели ракеты Пентагон не предоставил.

Благодаря чрезвычайной скорости полета, гиперзвуковые ракеты способны обходить любые современные системы противоракетной обороны. Они также считаются очень маневренными.

Ранее о разработках и принятии на вооружение подобных систем уже заявляла Москва. Российская сторона утверждает, что скорость этого вида вооружения может в двадцать раз превышать скорость звука. США говорят о пятикратном превышении.

Напомним, в августе 2018 года в США испытали обновленную ракету MALD, которая усиливает позиции американской армии в радиоэлектронной войне.