Переложив ответственность по закупкам на МОЗ, Кабмин хочет снизить риски коррупции — СМИ

Постановление правительства об изменении порядка госзакупок в медицинской сфере минимизирует коррупционные риски и лишает директора "Медичні закупівлі України" Арсена Жумадилова возможности манипулировать требованиями в тендерах. Об этом говорится в материале, опубликованном УНИАН.

"Медичні закупівлі України" больше не сможет затягивать закупки, постоянно меняя требования в тендерах или/и подгоняя их под определенных поставщиков. Это минимизирует коррупционные риски и сделает процесс закупок более прозрачным", — отмечает издание.

Кроме того, по мнению авторов материала, этим решением Кабмин перекладывает ответственность за их обеспечение с госпредприятия "Медичні закупівлі України" на Министерство здравоохранения и министра Максима Степанова.

"Фактически принятое на Кабмине постановление определяет ответственным за все медицинские закупки (и их отсутствие) главу Минздрава Максима Степанова. Теперь оправдать любую задержку бюрократическими проволочками будет гораздо сложнее. И если они все же будут возникать, то ответственность за это будет нести именно Степанов", — пишет УНИАН.

Также в материале сообщается, что теперь все товары медицинского назначения должны соответствовать требованиям, которые будет выставлять Минздрав.

"Проще говоря, все товары, которые будут закупать МЗУ, должны соответствовать всем требованиям Министерства здравоохранения. И если раньше предприятие имело право эти требования адаптировать под себя или возвращать на доработку обратно в министерство, то теперь такого права у него не будет. Иными словами, сейчас именно Минздрав будет определять, какое оборудование, медикаменты и другие медицинские товары необходимо закупать, а МЗУ будет вынуждено подчиняться этому решению и приобретать только то, что соответствует этим требованиям", — подытожили в статье.