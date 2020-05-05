Политика и экономика 30 минут назад

Петрашко не в восторге от системы госзакупок ProZorro

Глава Минэкономразвития считает, что 660 млрд грн заказов, идущих через ProZorro, не имеют никакой приоритетности для украинских предприятий

Петрашко не в восторге от системы госзакупок ProZorro Петрашко не в восторге от системы госзакупок ProZorro
Фото: YouTube

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает систему государственных закупок ProZorro странной, потому что во время закупок "не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает телеканал "Прямой".

Кратко и по делу в Telegram

"Вопрос реформы ProZorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов, идущих через ProZorro, в том числе, госзакупок, не имеет никакого приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", — сказал министр.

Петрашко добавил, что сейчас многие страны переносят производство из Китая в свои страны.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства — фармацевтика, агропромышленный комплекс... и построить эти цепочки уже в Украине", — отметил министр.

Читайте также:
Prozorro назвала ТОП-5 поставщиков товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

Министр добавил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Потом — адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", — заявил Петрашко.

Напомним, ГП "Прозорро.Продажи" постепенно повысит минимальный платеж для электронных площадок с 20,4 тысяч грн в месяц до 30 тысяч грн с 1 июня 2020 года и до 50 тысяч грн с 1 августа, чтобы отсечь недобросовестные площадки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Для роста экономики на 8-9% Украина должна кредитовать бизнес на 400 млрд грн — Петрашко
Для роста экономики на 8-9% Украина должна кредитовать бизнес на 400 млрд грн — Петрашко
Prozorro назвала ТОП-5 поставщиков товаров и услуг для борьбы с коронавирусом
Prozorro назвала ТОП-5 поставщиков товаров и услуг для борьбы с коронавирусом
Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"
Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D

  3. На Киев обрушилась сильная гроза с градом — многие улицы затопило водой (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Янукович будет арестован — приговор Печерского суда

  5. Вслед за Черкассами карантин ослабили в Днепре, Житомире и Мукачево

Загрузка...