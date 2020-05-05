Петрашко не в восторге от системы госзакупок ProZorro

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает систему государственных закупок ProZorro странной, потому что во время закупок "не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает телеканал "Прямой".

"Вопрос реформы ProZorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов, идущих через ProZorro, в том числе, госзакупок, не имеет никакого приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", — сказал министр.

Петрашко добавил, что сейчас многие страны переносят производство из Китая в свои страны.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства — фармацевтика, агропромышленный комплекс... и построить эти цепочки уже в Украине", — отметил министр.

Министр добавил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Потом — адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене из-за более тщательного внимания к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", — заявил Петрашко.

Напомним, ГП "Прозорро.Продажи" постепенно повысит минимальный платеж для электронных площадок с 20,4 тысяч грн в месяц до 30 тысяч грн с 1 июня 2020 года и до 50 тысяч грн с 1 августа, чтобы отсечь недобросовестные площадки.