Prozorro назвала ТОП-5 поставщиков товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

По состоянию на 30 апреля 2020 года государственные структуры провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия коронавирусу на сумму 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

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Указано, что крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины (142,1 млн грн, по состоянию на 30 апреля).

Известно, что все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, "Форт" поставил 250 тысяч костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины на сумму 69,8 млн грн. Основная деятельность компании — производство и изготовление оружия.

На втором месте — частная компания "Медгарант", у которой 31 заключенный договор на сумму 95 млн грн. Эта компания поставляла аппараты искусственной вентиляции легких для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы, в том числе 13 аппаратов для Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи на сумму 10,9 млн грн.

На третьем месте по сумме имеющихся контрактов столичное коммунальное предприятие "Киивмедспецтранс" (87,6 млн грн). Предприятие в основном предоставляет транспортные услуги медицинским учреждениям Киева.

При этом крупнейший контракт — с Киевским центром экстренной медицинской помощи на специальное транспортное обеспечение медицинских учреждений за 74,5 млн грн.

Также в ТОП-5 поставщиков частная компания "Усенко" (82,1 млн грн). В частности, компания поставила 17 комплектов ИВЛ для Львовского фтизиопульмонологического лечебно-диагностического центра на сумму 20,1 млн грн.

Замыкает топ-поставщиков по сумме контрактов частная компания "Лаб-сервис" (64,1 млн грн). Компания поставила 49 аппаратов ИВЛ для Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА на сумму 37,2 млн грн.

В то же время топ-поставщиков по количеству заключенных сделок является другим:

- больше всего контрактов заключила частная компания "Лизоформ медикал" (398 выигранных тендеров за период карантина);

- на втором месте медицинский центр "М.Т.К." (331);

- на третьем — сеть торговых центров "Эпицентр К" (321);

- на четвертом — БаДМ-Б (314);

- на пятом — компания "Медисан" (176).

Ранее сообщалось, что специалисты Счетной палаты Украины начали отслеживать расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.