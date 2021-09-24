Почему Игорь Терехов полулегитимный мэр и чем это опасно для Харькова

Хотя де-юре избирательная кампания в Харькове началась несколько дней назад, де-факто она уже выходит на финишную прямую. Для харьковчан это значит лишь то, что город входит в период новой жесткой политической турбулентности.

И нынешняя избирательная турбулентность несет для харьковчан большие риски. Ведь случилось так, что сегодня, пусть и в качестве и.о., Харьков возглавляет Игорь Терехов — чиновник, легитимность нахождения которого на должности вызывает, как минимум, серьезные и обоснованные сомнения. При этом Терехов активно использует в своей избирательной кампании административный ресурс.

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О том, что избрание Терехова на должность секретаря Харьковского городского совета произошло незаконно, в Харькове говорят уже достаточно давно, и не только говорят. Оппозиционные депутаты горсовета неоднократно обращались в компетентные органы, суды и лично к президенту с просьбой расследовать все обстоятельства прихода к власти Терехова и дать этим обстоятельствам юридическую оценку.

Впрочем, до последнего времени покровителям Терехова удавалось не давать хода расследованию по обвинениям в узурпации власти. Имена этих покровителей уже давно более-менее известны большинству харьковчан. Это экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого Терехов долго работал заместителем и с партнерами которого у нынешнего и.о. мэра Харькова общие бизнес-интересы; это относительно недавно вернувшийся из России в Харьков олигарх Павел Фукс, которого называют одним из главных спонсоров кампании Терехова; и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который через своего "днепропетровского" губернатора Айну Тимчук обеспечивал Терехову поддержку со стороны областной власти.

Что же заставляет считать, что Терехов находится на должности и.о. мэра Харькова незаконно? Причин для этого на самом деле больше чем достаточно. Дело в том, что еще при жизни Геннадия Кернеса 9 декабря прошлого года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета, что автоматически сделало его и.о. мэра после смерти Кернеса. И процедура избрания Игоря Терехова секретарем прошла сразу с несколькими грубыми нарушениями.

Во-первых, Геннадий Кернес, которого харьковчане избрали мэром на выборах 25 октября 2020 года, и на момент голосования, и на момент проведения первой сессии Харьковского горсовета находился на лечении в клинике "Шарите" в Берлине и не принес присягу городского головы перед вступлением на должность. Закон же предполагает, что избранный городской голова вступает в полномочия только после того, как принесет присягу на первом заседании новоизбранного горсовета.

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии решили, что Кернеса можно считать мэром без присяги, поскольку он уже принимал присягу, когда избирался на эту должность ранее. Такая юридическая позиция крайне сомнительная хотя бы потому, что до этого Кернес уже дважды избирался мэром и оба раза принимал присягу — в 2015-м и 2010-м годах.

Таким образом, Кернес так и не вступил в мэрские полномочия, значит, не имел оснований делать представление на избрание Терехова секретарем горсовета, что делает это избрание незаконным.

Во-вторых, представление кандидатуры Терехова на должность секретаря, которое получил горсовет, было подписано электронной подписью Кернеса, и в подлинности этой подписи также есть очень большие сомнения. Учитывая, что за все время пребывания Кернеса в клинике "Шарите" никто так и не видел Геннадия Адольфовича в сознании, нет никаких доказательств того, что электронная подпись была сгенерирована при личном участии Кернеса, как того требует закон.

Есть все основания считать, что Терехов получил должность секретаря горсовета незаконно, и, соответственно, сегодня незаконно исполняет обязанности городского головы. Более того, все выглядит так, будто Терехов и его покровители воспользовались беспомощным состоянием Кернеса, ввели харьковчан в заблуждение относительно его реального состояния здоровья и попросту узурпировали власть в Харькове.

Пока все обстоятельства пребывания Кернеса на лечении в Германии окутаны тайной, но в последние недели в Харькове активно обсуждается информация, что в Офис генерального прокурора Украины поступили документы Федеральной прокуратуры Германии, в которых официально подтверждено, что Кернес все время нахождения в Германии был без сознания. И если такие документы существуют, то они окончательно поставят точку в вопросе, законно ли Терехов занимает свое сегодняшнее кресло. Ведь если подтвердится, что Кернес не приходил в сознание, значит, ни о каком законном избрании Терехова секретарем не может быть и речи. И тогда всем замешанным в операции по усаживанию Терехова в кресло секретаря грозит уголовное преследование.

Впрочем, наряду с легитимностью юридической можно говорить и о легитимности моральной, то есть о том, дают ли результаты работы Терехова во главе города ему моральное право и дальше руководить городом. Пока что в этом приходится сомневаться.

Подготовка Харькова к эпидемии коронавируса полностью провалена. Причем провалена дважды. Весной Харьков ставил антирекорды по госпитализациям и смертности, а больных приходилось везти в больницы области, потому что в самом городе критически не хватало коек и кислорода. Никаких выводов Терехов из весеннего ковидного коллапса не сделал, все лето власти города занимались пиаром Терехова перед выборами. Как результат, места в больницах Харькова для ковидных больных закончились через неделю после старта новой осенней волны болезни.

Программа ремонтов подъездов также вызывает много вопросов: если что-то и делается, то лишь косметически, что тут же смывается после очередных прорывов труб или дождя. Подготовка к зиме практически не осуществляется, и сегодня все чаще говорят о том, что огромное число домов Харькова этой зимой останутся без тепла. Зато Терехов обещает харьковчанам не повышать коммунальные тарифы, хотя это неизбежно случится из-за роста цен на теплоносители.

Проект "Карточка харьковчанина" на поверку оказался лишь способом собрать персональные данные жителей, что может свидетельствовать о подготовке фальсификаций результатов выборов. Но даже сбор данных для этой карточки делался в принудительном порядке, учителей выгоняли на работу из отпусков и заставляли родителей давать персональные данные их детей, причем также на каникулах.

При этом Терехов тратит огромные бюджетные деньги на свои пиар-проекты, как, например, реконструкция зоопарка, куда уже потратили порядка 2,5 млрд грн. Но даже такие вещи у него не получается довести до ума. Зоопарк открыли недоделанным, да и открыли его, скорее, на словах, чем на деле, — большинство харьковчан не могли туда попасть еще очень долго после формального открытия даже за деньги.

Однако сегодня покровители и.о. мэра Харькова потеряли большую часть своего влияния и возможностей. Фукс — под санкциями СНБО, Аваков — в отставке и больше не возглавляет МВД. Вслед за Аваковым потеряли должности связанные с ним начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель и глава облсовета Артур Товмасян, Айну Тимчук также отправили в отставку, что уменьшило возможности Кирилла Тимошенко помогать Терехову. Да еще и слухи о письмах из прокуратуры Германии подвесили в воздухе вопрос о незаконности назначения Терехова.

И это делает его заложником ситуации. Ведь если Терехов потеряет кресло, то все обстоятельства его прихода к власти обязательно всплывут на поверхность, что грозит ему уголовной ответственностью. А это значит, что и.о. харьковского мэра на крючке у своих покровителей и будет вынужден делать все, что ему скажут, и будет готов на все, лишь бы не потерять власть.