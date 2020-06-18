Под Киевом работники завода Coca-Cola требовали повышения зарплаты (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько десятков работников завода Coca-Cola, который находится в пгт Александровка Киевской области, вышли на акцию протеста 18 июня.

Участники акции требуют повышения заработной платы на 100%, поскольку с 2013 года их зарплата почти не менялась, сообщает пресс-служба группы "Авангард".

Указано, что в течение 2019-2020 годов члены профсоюза "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" неоднократно обращались к руководству компании, чтобы обсудить уровень зарплаты. Однако администрация Coca-Cola категорически отказалась вести какие-либо переговоры.

Также в начале весны 2020 года профсоюз собрал более 120 подписей работников под коллективным обращением к руководству компании с требованием увеличить зарплату. Но на это администрация ответила, что Coca-Cola не планирует повышать оплату труда.

"Сегодняшняя акция — это крик души. Нам надоело слышать постоянные отговорки администрации. Они отказываются идти на переговоры по зарплате, оправдывая это эпидемией коронавируса. Но во время карантина завод не прекращал своей работы, объемы произведенной и реализованной продукции не уменьшились", — прокомментировал председатель профсоюза на заводе Coca-Cola Сергей Рудницкий.

Как отмечается, к участникам митинга никто из представителей руководства компании так и не вышел.

По словам представителей профсоюза, они будут продолжать акции протеста, пока не достигнут результата.

Ранее сообщалось, что корпорация Coca-Cola закупила для нужд борьбы с коронавирусом COVID-19 в Китае медицинского снаряжения на $500 тысяч.