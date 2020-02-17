Общество 1 час назад

Coca-Cola передала в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Доставка будет распределена между лечебными учреждениями, предназначенными для лечения больных на коронавирус, а также между социальными работниками, которые находятся на передовой предубеждения эпидемии в Шанхае

Coca-Cola передала в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Coca-Cola передала в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Washington Univercity

Корпорация Coca-Cola закупила для нужд борьбы с коронавирусом COVID-19 в Китае медицинского снаряжения на $500 тысяч, сообщает Xinhua.

По данным агентства, партия медицинского снаряжения, состоящая из 1,5 млн хирургических масок и 40 тысяч изоляционных халатов, была закуплена и доставлена из США за средства гранта в $500 тысяч, предоставленном фондом Coca-Cola ее неприбыльному партнеру MedShare.

Партия медоборудования прибыла в Шанхай в конце прошлой недели.

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Доставка будет распределена между лечебными учреждениями, предназначенными для лечения больных на коронавирус, а также между социальными работниками, которые находятся на передовой предубеждения эпидемии в Шанхае.

В агентстве отметили, что материальную помощь Китаю на сумму более $185 млн на борьбу с коронавирусом выделили уже более 200 иностранных компаний.

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Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тысяча 669 — летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Ранее сообщалось, что работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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