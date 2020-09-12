Происшествия 8 часов назад

Под Сумами потерпел крушение легкомоторный самолет (ФОТО)

В результате авиакатастрофы погиб пилот этого самолета

Фото: пресс-центр ГСЧС Фото: пресс-центр ГСЧС
Фото: пресс-центр ГСЧС

12 сентября в 8:10 в Службу спасения "101" поступила информация, что в поле вблизи села Дьяковка Бурыньского района Сумской области упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения погиб пилот самолета.

По информации ГСЧС, на место чрезвычайного происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из города Бурынь и отделение группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине из города Сумы.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

Читайте также:
На Гаваях разбился легкомоторный самолет, девять человек погибли (ВИДЕО)

Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". 

В июле 2019 года аналогичное происшествие случилось в полтавской области: в селе Плехов Оржицкого района, потерпел крушение легкомоторный самолет.

В результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек
Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек
В ДТП под Киевом попали грузовики, автобус и легковушка: 5 жертв, 20 пострадавших (ФОТО)
В ДТП под Киевом попали грузовики, автобус и легковушка: 5 жертв, 20 пострадавших (ФОТО)
Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)
Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства

  3. В Украине запускают частный спиртзавод

  4. В Украине за сутки зафиксировано более 3 000 новых случаев заражения COVID-19

  5. Под Сумами потерпел крушение легкомоторный самолет (ФОТО)

Загрузка...