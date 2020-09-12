Под Сумами потерпел крушение легкомоторный самолет (ФОТО)

12 сентября в 8:10 в Службу спасения "101" поступила информация, что в поле вблизи села Дьяковка Бурыньского района Сумской области упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас".

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Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения погиб пилот самолета.

По информации ГСЧС, на место чрезвычайного происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из города Бурынь и отделение группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине из города Сумы.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин".

В июле 2019 года аналогичное происшествие случилось в полтавской области: в селе Плехов Оржицкого района, потерпел крушение легкомоторный самолет.

В результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы.