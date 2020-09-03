Польша сократила срок обязательного карантина c 14 до 10 дней

Обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.

Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека, сообщает "Польское радио".

В Министерстве здравоохранения страны отметили, что изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней.

Также люди, которые будут находиться в изоляции, смогут получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.

"В то же время, отбытие карантина уменьшили с 14 до 10 дней, а освобождение от него происходит сейчас автоматически", — говорится в сообщении.

В Минздраве Польши уверяют, что такие изменения вытекают из указаний Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.

Ранее польские власти уменьшили социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1,5 и увеличили количество участников массовых мероприятий.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории.

Напомним, польские работодатели с нетерпением ждут украинских заробитчан.