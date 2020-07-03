Общество 50 минут назад

Польша возобновила 14-дневный карантин для прилетающих в страну украинцев

Отмена обязательной обсервации для граждан Украины, которые прибыли в Польшу на самолете, длилась всего два дня

Фото: Markus Spiske / Unsplash Фото: Markus Spiske / Unsplash
Фото: Markus Spiske / Unsplash

С 3 июля 2020 года власти Польши снова возвращают обязательный 14-дневный карантин для авиапутешественников из Украины, который отменили всего два дня назад.

Об этом свидетельствует распоряжение главы МВД Польши.

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В этом документе Украину исключили из списка стран вне Евросоюза, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина.

В то же время польские чиновники добавили в этот перечень новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы.

Так, на обсервацию по приезду смогут не отправляться учащиеся: школьники, студенты, слушатели вузов последипломного образования и аспиранты, которые смогут доказать на границе, что они действительно учатся в Польше. Эта также касается ученых, которые проводят в стране исследования.

Отметим, что от прохождения 14-дневного карантина еще ранее освободили членов экипажей воздушных и морских судов, сотрудников морских добывающих платформ, работников по реализации стратегических энергетических проектов, водителей международных пассажирских перевозок и штат поездов международного сообщения.

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Разрешение прибывать в страну без обсервации есть и у дипломатов, представителей международных организаций и их семьи, граждан ЕС и их ближайших родственников.

Напомним, ранее в Польше с 1 июля 2020 года отменяли 14-дневный карантин для украинских пассажиров авиарейсов. Норма не касалась тех украинцев, которые прибывают в страну на автомобиле, автобусе, поезде или пешком — они по-прежнему должны были отправляться на двухнедельный карантин.

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