Общество 1 час назад

В Польше отменили 14-дневный карантин для украинских пассажиров авиарейсов

Однако украинцы, которые прибывают в страну на автомобиле или пешком, по-прежнему должны отправляться на двухнедельный карантин

Варшава. Фото: Lāsma Artmane / Unsplash Варшава. Фото: Lāsma Artmane / Unsplash
Варшава. Фото: Lāsma Artmane / Unsplash

Начиная с 1 июля 2020 года в Польше отменили 14-дневный карантин для украинских пассажиров авиарейсов. Об этом заявили в Facebook представители Посольства Республики Польша в Киеве.

В то же время украинцы, которые прибывают в страну на автомобиле, автобусе, поезде или пешком, по-прежнему должны отправляться на двухнедельный карантин.

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Сегодня польскую границу можно пересечь в четырех пунктах пропуска — "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Гребенное", "Ягодин — Дорогуск" и "Шегини-Медика". На них осуществляется автомобильное сообщение, а "Шегини-Медика" — единственный пункт пропуска, где также действует пешеходное сообщение.

Также по данным пограничной службы Польши, с 1 июля пересечь их границу смогут пассажиры воздушных судов из аэропортов Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания и Республики Корея. Кроме того, с 1 июля правительство Польши отменило ограничение, которое позволяло авиакомпаниям продавать не более 50% мест в самолетах.

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Напомним, с 1 июля свои границы для украинцев открыли пять стран — Турция, Египет, Албания, Черногория и Хорватия, другие же из-за нестабильной эпидемиологической ситуации остаются закрытыми для украинских туристов.

В частности, страны Европейского Союза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля 2020 года, но Украина в этот список пока не входит.

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